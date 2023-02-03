بدء النقاش بإنشاء صندوق تثبيت القطع

تتيح المادة ٧٥ من قانون النقد والتسليف لمصرف لبنان إستعمال الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع.



ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية وتقيد عمليات المصرف على العملات الاجنبية في حساب خاص يسمى "صندوق تثبيت القطع".