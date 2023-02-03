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86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟

86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟

ستٌ وثمانون عاماً من الحبِّ للبنان ... هذا ما يتقف عليه الكتائبيون تحت شعار "ما منساوم".

فهذا الحزبُ اللبناني الذي تأسسَ عام 1936 ما زال حتى اليوم يجمعُ المنتسبين إليه على مبادىء المؤسسين، مهما إختلفت أعمارُهم..

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