في اليوم العالمي للسرطان.. قصص تختزل معاناة آلاف المرضى

في اليوم العالمي للسرطان.. مرضى لبنان يعانون: لا دواء



فقير، كنت أم غنياً، خوف مرضى السرطان واحد... الدواء مفقود في الصيدليات والمستشفيات أو حتى لدى وزارة الصحة، ما يدفع كثرا منهم لشرائها من الخارج، حتى ولو كانت نتيجته غير مضمونة.



صرخات المرضى علت في اليوم العالمي لمرضى السرطان، علّها تجد آذانا صاغية من المعنيين.