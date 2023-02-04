قمح غير مستوفٍ للشروط عند مرفأ بيروت... فهل يدخل الى الاسواق اللبنانية؟

شحنة قمح راسية على مرفأ بيروت غير مطابقة للمواصفات



باخرتان محملتان بنحو 11 الف طن من القمح المستورد من أوكرانيا، رستا في مرفأ بيروت في الاسبوع المنصرم، كانتا محطَ ريبة بعدما فاحت منهما رائحة كريهة.



وعلى الفور أرسلت عينات منفصلة لحمولة الباخرتين إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية...