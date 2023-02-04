قطع الاشجار والاتجار بها.. دون أي رادع

قطع الاشجار للتدفئة أو الاتجار بها.. دون أي رادع

عاندي، عنصر في بلدية عيناتا الأرز، في كل ليلة، هو وعشرة من ابناء القرية، يجولون على احراجها لحماية الأشجار المعمرة من القطع بهدف الإتجار بالحطب.



هذه العمليات كثرت مع غلاء اسعار المازوت ووسائل التدفئة التي أصبحت بـ"الفريش دولار"..