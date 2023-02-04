للعاصفة خيرات وتداعيات.. اليكم كيفية تفاديها

اليكم أبرز الارشادات الواجب اتباعها داخل وخارج المنازل.. مع اشتداد العاصفة مساء اليوم

صحيح أن العاصفة تأخرت على لبنان.. عاصفة حاملة نِعم كثيرة... ولكن لكي لا تتحول الى نقمة، هناك اجراءات يجب أن نتخذها.

للمقيمين في المرتفعات، يجب الابتعاد عن استعمال الحطب والفحم للتدفئة...