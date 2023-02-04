هذه ملاحظات القطاع المصرفي على اقتراح قانون إعادة التوازن الى الانتظام المالي

في الوقت الذي تستمر فيه لجنة المال والموازنة بالنقاش في اقتراح قانون إعادة التوازن الى الانتظام المالي، تواصل المصارف في الوقت ذاته انتقاد الصيغة التي وصل فيها إلى مجلس النواب، معتبرة في قراءة أولية أن هناك الكثير من العبارات المُبهمة التي تحتاج الى توضيحات وتعديلات عملية من قبل النواب كي تصبح قابلة للتنفيذ.