القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟

ملف القمح غير المستوفي للشروط عند مرفأ بيروت... يتفاعل

عند الرصيف ١٤ في مرفأ بيروت ترسو الباخرة joe 1 المحملة بقمح تبين في الفحص الاولي الذي تجريه وزارة الزراعة لاي بضاعة تدخل لبنان، أنه غير مطابق للمواصفات وهي تنتظر الفحص الثاني.



حمولة هذه الباخرة وبعد المعاينة بالعين المجردة إستوجبت فحصا فوريا قبل تفريغها في صوامع المطاحن.