قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة

قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ 11 بالمئة من المشتركين



هي سيدةٌ لبنانية، تَسكُنُ في العاصمة - بيروت... حالُها كحالِ معظم اللبنانيين: رهينةٌ لدى صاحبِ مولد الكهرباء.



ما يقوم به صاحبُ هذا المولد، يُشبِهُ سلوكياتِ كثرٍ من زملائِهِ الذين لا يلتزمون بتسعيرةِ وزارة الطاقة بذريعةِ أنها لا توائِمُ ارتفاع سعر الدولار.