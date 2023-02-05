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الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-05 | 13:56
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الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…
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الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…

المدارس الرسمية في قضاء جبيل قد تفتح قريبا

أبواب المدارس الرسمية في لبنان مغلقة منذ عطلة الأعياد المجيدة بسبب إضراب المعلمين. ولكن تلك الموجودة في قضاء جبيل قد تفتح قريبا.

واقع يأتي نتيجة مبادرة مدنية هدفها إعادة أبناء المنطقة الى صفوفهم، عبر تأمين جزء من مطالب الأساتذة.. وهكذا كان القرار بإعطائهم قسائم محروقات للوصول الى مدارسهم، على أن يتبع ذلك تحفيزات اخرى.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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