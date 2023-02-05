الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…

أبواب المدارس الرسمية في لبنان مغلقة منذ عطلة الأعياد المجيدة بسبب إضراب المعلمين. ولكن تلك الموجودة في قضاء جبيل قد تفتح قريبا.واقع يأتي نتيجة مبادرة مدنية هدفها إعادة أبناء المنطقة الى صفوفهم، عبر تأمين جزء من مطالب الأساتذة.. وهكذا كان القرار بإعطائهم قسائم محروقات للوصول الى مدارسهم، على أن يتبع ذلك تحفيزات اخرى.