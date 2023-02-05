في ختام مؤتمره الثاني والثلاثين... حزب الكتائب جدد قيادته

ديمقراطية، صلابة، حداثة، تحت هذه العناوين الثلاثة، جدد حزب الكتائب، لقيادته، ٤ سنوات جديدة.تنافس على منصب رئيس الحزب كل من عبدو كحالة والشيخ سامي الجميل، فيما شهد منصب نائب الرئيس منافسة "عالمنخار" بين المرشحين مجيد العيلي وميشال خوري، فأتت النتائج متقاربة، الأمر الذي فرض الذهاب إلى دورة إقتراع ثانية إذ بحسب النظام الداخلي يفترض أن يجتاز المرشح الـ١٩٤ صوتًا أي النصف زائدًا واحدًا من أصل مجمل المشاركين الذي بلغ ٣٨٥ من أصل ٣٩٩ مقترعًا.