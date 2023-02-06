التردادت الزلزالية من الممكن أن تستمرّ من أسبوع الى 10 أيام.. ماذا قالت المتخصصّة بالجيوفيزاء لمى عيناتي للـLBCI؟

أشارت المتخصصّة بالجيوفيزاء د. لمى عيناتي ان الزلزال الذي ضرب تركيا يبعد عن لبنان 350 كم وهو على حدود قريبة من سوريا، الأمر الذي تسبّب بأضرار جسيمة في تركيا وسوريا.ولفتت الى ان فالق اليمونة يمرّ على نفس الخط الزلزاليّ للفالق في تركيا وفي سوريا.واعتبرت ان التردادت الزلزالية من الممكن أن تستمرّ من أسبوع الى 10 أيام.وأكدت عيناتي انه تمّ تسجيل نحو 100 زلزال بدرجات تتراوح بين الـ4 والـ5 على مقياس ريختر من الأمس حتى اليوم.وجزمت أنه ليس بإمكان أي أحد أن يُحدّد توقيت الزلزال وما يُنشر عن توقعات يرتكز على أمور غير علميّة.ولفتت الى انه من الممكن أن يُولّد الزلزال تسونامي، لأن أساسه ارتفاع موجة.