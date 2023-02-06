زلزال يضرب تركيا وسوريا ويتأثّر به لبنان.. ماذا في تفاصيله؟

فجر الاثنين ضرب زلزال تركيا على مقربة من الحدود السورية وهذا الزلزال هو الأقوى بالمنطقة منذ العام ١٩٣٩..ماذا يعني زلزال او هزة أرضية؟الأرض أو القشرة الأرضية مقسمة لعدد من الصفائح تطفو على ما يمكن تسميته ببحر من الماغما أو اللافا أو صهارة، تتلاقى هذه الصفائح في مناطق تسمى بحدود الصفائح أو بالصدوع، وتشكل فوالق للهزات، ونتيجة لحركة الصفائح فوق الماغما تتجمع الطاقة في الصفائح وخصوصاً في مناطق الصدوع على شكل طاقة، وعند ازدياد هذه الطاقة عن قدرة تحمل الصخور تتشكل موجات اهتزازية بكل الاتجاهات مشكّلة ما يعرف بالزلزال أو الهزات.