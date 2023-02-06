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مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة... هل هناك احصاء بعدد المباني المهددة بالسقوط في لبنان؟

مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة...

























اوضح رئيس لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب علي حناوي للـLBCI ان في لبنان ليس لدينا احصاء رسمي للأبنية المهددة بالسقوط وعند حدوث الزلزال على المواطنين الاحتماء بالأعمدة الداخلية وليس الخارجية".

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