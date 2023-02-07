لماذا يعتبر لبنان من البلدان الناشطة زلزالياً؟

نتيجة طبيعته الجيولوجية... لبنان معرّض بأي لحظة لزلزال أو هزّة أرضية



لبنان يقع بين الصفيحة الأفريقية من الغرب والصفيحة العربية من الشرق، وعند تحرّك هذه الصفائح نتيجة ضغوطات، تنتج موجات زلزالية.

نقطة التقاء هاتين الصفيحتين تسمّى فالق المشرق التحويلي، وهو فالقٌ زلزاليٌ ناشط.