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في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟

في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟

في مرفأ بيروت، سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات، فهل من مخاوف من الحمولة؟



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