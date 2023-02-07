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إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
الكاتب:
بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-07 | 14:12
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إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
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إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
كل التدابير المتعلقة بلجم سريع لارتفاع سعر صرف الدولار إتخذها مصرف لبنان ولكن المشكلة كانت فعليا في غروبات الواتساب التي ما أن يبدأ سعر الدولار بالتراجع حتى يأتي من يعرض شراء دولارات بسعر أعلى ليعود سعر الصرف ويرتفع وقد تكون هذه العروض وهمية وهدفها فقط رفع سعر الدولار مجددا.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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