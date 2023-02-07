0min

ما الخطوات الواجب اتباعها في المستقبل لتجهيز المباني في لبنان لمقاومة الزلازل؟

ما الخطوات الواجب اتباعها في المستقبل لتجهيز المباني في لبنان لمقاومة الزلازل؟

السؤال اليوم في لبنان، البلد الذي بيوقع بين صفيحتين الافريقية والعربية، والذي يمر فيه عدد من الفوالق من اليمونة، لروم، لفالق جبل لبنان، وغيرها، هل يفرض فيه تدعيم المباني لتفادي الكارثة؟

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



