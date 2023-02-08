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فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-08 | 13:28
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فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
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فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
إنجاز تاريخي لكرة القدم السعودية تمثل بتأهل فريق الهلال لنهائي مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي في المباراة النصف نهائية التي جرت على ملعب مدينة طنجة المغربية، وتألق النجم السعودي سالم الدوسري الذي فرض نجوميته في اللقاء بتسجيله هدفين بالإضافة إلى تمريرة حاسمة.
*
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