انطلاق صندوق تثبيت القطع

في جلستها الأخيرة ناقشت حكومة تصريف الأعمال ما كانت قد أشارت إليه الLBCI لجهة إنشاء صندوق تثبيت القطع بموجب المادة ٧٥ من قانون النقد والتسليف، وصدر قرار عن الجلسة جاء فيه إن مجلس الوزراء أخذ علما بأن مصرف لبنان بصدد إنشاء صندوق تثبيت القطع والتأكيد على وزير المال ضرورة التنسيق مع مصرف لبنان لتسجيل كافة العمليات من شراء وبيع العملات الأجنبية والعمولات المتعلقة بها وذلك بالنسبة للعمليات السابقة واللاحقة.