0min

الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال

الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال

صور بين تركيا وسوريا تختصر الجهود التي يقوم بها عناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني ومعهما فوج الاطفاء وعناصر من فوج الهندسة في الجيش في البحث عن مفقودين طمروا تحت الانقاض اثر الزلزال المدمر.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



