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لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض

لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض

خارجاً من تحت الركام، سجل اللبناني باسم حبقوق رسالة حياة بقبضة يده التي اراد ان يقول من خلالها ان الموت لم يقو عليه على الرغم من مرور ثلاثة ايام على انهيار الفندق فوق رأسه في هاتاي التركية.

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