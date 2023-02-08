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مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟

معايير سلامة الابنية في لبنان ضدّ الزلازل...من هي الجهة المخولة مراقبة التزام الشروط؟

العام ٢٠٠٥ تاريخ صدور مرسوم قانون البناء الذي ذكر انه يجب فرض شروط لتحمل البناء نتائج الزلازل، مرسوم ألحق بمرسوم آخر في العام ٢٠١٢ تضمن شروطاً اقسى.

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