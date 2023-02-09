لبنان معرض للهزات مع او بدون زلزال تركيا.. ولكن لا داعي للهلع!

لبنان معرض للهزات مع او بدون زلزال تركيا..

الاربعاء ليلا عند الساعة 8:59 دقيقة ضربت هزة البقاع الشمالي اللبناني قرب بلدة الفاكهة بقوة 4,2 على عمق ١٠ كم وشعر فيها معظم سكان لبنان. ومن بعدها انتشرت أخبار كاذبة عن قرب حدوث زلزال مدمر.



ماذا حصل؟



زلزال تركيا حصل على فالق الأناضول الشرقي، وكان ناتج عن تحرك الصفيحة العربية باتجاه صفيحة الأناضول.



عندها كان سؤال اللبنانيين، هل الزلزال الذي حصل على فالق الأناضول ممكن أن يمتد لفوالق أخرى بنظام صدع البحر الميت؟