أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!

مبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح على طريق وادي الجماجم

على هذا الطريق خسر ميشال أمه وهو صغير. وعلى هذا الطريق نفسه خسر جهاد ابنه شربل، بعمر الـ16 سنة.



انه طريق وادي الجماجم الذي يربط بسكنتا ببلدات المتن. وبكل فشخة على هذا الطريق تجد مزارا عن راحة نفس ضحية حادث سير.



هذا الطريق تكثر عليه الحوادث لأسباب عدّة، أهمها العتمة.



واليوم وبمبادرة فردية، نوّر هذا الطريق وكل مزار لضحية سيوضع له ضوء ينور طريق غيره.