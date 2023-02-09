لور غريب ترحل بعد مسيرة فنية وإعلامية حافلة بالانجاز والعطاء

وداعا لور غريب...

لور غريب إسم إرتبط بالممثل أنطوان كرباج، وكان زواجهما رمزا لحب غير مشروط.



لور غريب أيضا رسامة، شاعرة وناقدة متحررة من أية قيود.

كانت تدخل الكلمات في لوحاتها، و الرسوم في دواوينها. رسوم معظمها بالاسود والابيض متأثرة بطفولتها في دير القمر حيث الكتب المدرسية لم تكن ملونة بعد.