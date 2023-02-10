المصارف تتمسك بمواقفها...

المصارف تتجه الى الإضراب الشامل الأسبوع المقبل

الإعلان عن التوجه نحو إضراب مصرفي شامل يطال الـATM أيضا، دفع المواطنين إلى التوجه لآلات السحب وسحب ما أمكن من أموال ولذلك رأينا زحمة على ماكينات الـATM.



المصادر المصرفية تقول إن الإضراب الشامل إن كان سيحصل، فابتداء من يوم الأربعاء، وكشفت في الوقت نفسه أن هناك مساعي مستمرة لتفادي الإضراب ولكنها لم تصل بعد إلى أي نتيجة.