الهزات الأرضية التي شهدها لبنان حركت المخاوف من واقع الأبنية السكنية... فكيف تحركت أجهزة الدولة؟

الهزات الأرضية التي شهدها لبنان حركت المخاوف من واقع الأبنية السكنية... فكيف تحركت أجهزة الدولة؟



يعيش العم أليكسي وعائلته وجيرانهم منذ وقوع زلزال تركيا رعبًا كبيرًا.



السبب تصدع المبنى الذي يقطنون فيه في منطقة جبيل.



العم أليكسي ليس وحده.



هي حال كل لبناني يقطن مبنى متهالكًا أو قديم العهد، أو لا يراعي مواصفات مقاومة الزلازل.