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أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-10 | 13:13
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أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"
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أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"

أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"

على مدخل المطار، تنتظر الست سلوى إبنها "سيمون" المتطوع في الدفاع المدني والذي غادر مع الوفد اللبناني للمساعدة في عمليات الإنقاذ في تركيا.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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