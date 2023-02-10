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طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
المؤلف
يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-10 | 13:49
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طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
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طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
طرح إعتماد الفيدرالية في لبنان ليس جديدا
ليس طرح إعتماد الفيدرالية في لبنان جديدا، لكنّه عاد ليطفو على سطح النقاشات بعدما خفت لفترة.
حين يجاهر البعض علنا بهذا الطرح يواجه من قبل آخرين بأنه طرح تقسيمي.
*
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