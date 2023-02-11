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بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟
المؤلف
يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-11 | 13:55
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بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟
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بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟
بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية...
غالباً ما يقع الإلتباس بين بعض الأنظمة السياسية التي قد تكون فيها نقاط ٌمتشابهة على غرار الفدرالية واللامركزية الإدارية.
اللامركزية الإداريّة هي إعطاءُ صلاحيّاتٍ محددة إمّا لمجالس محافظات أو أقضية منتخبة بصورة أساسيّة إما للبلديات، فيما تبقى الأمور الأساسيّة في الدولة منوطة بالجهاز المركزي.
بينما في النظام الفدرالي يوجد في كل ولاية أو محافظة قوانين خاصة وهيئات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية مستقلة فيما لا يوجد ذلك في النظام اللامركزي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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