بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟

غالباً ما يقع الإلتباس بين بعض الأنظمة السياسية التي قد تكون فيها نقاط ٌمتشابهة على غرار الفدرالية واللامركزية الإدارية.اللامركزية الإداريّة هي إعطاءُ صلاحيّاتٍ محددة إمّا لمجالس محافظات أو أقضية منتخبة بصورة أساسيّة إما للبلديات، فيما تبقى الأمور الأساسيّة في الدولة منوطة بالجهاز المركزي.بينما في النظام الفدرالي يوجد في كل ولاية أو محافظة قوانين خاصة وهيئات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية مستقلة فيما لا يوجد ذلك في النظام اللامركزي.