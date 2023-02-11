هل ستنعقد الجلسة التشريعية أم ستطير بفعل الخلافات القائمة؟

هل ستنعقد الجلسة التشريعية؟

لا يحسم الدعوة الى جلسة تشريعية لمجلس النواب الا جدول اعمالها الذي يتحدد يوم الاثنين في اجتماع هيئة مكتب المجلس.



ومع ذلك لم تتوقف المفاوضات التي تجري من تحت الطاولة بين الافرقاء المعنيين على رأسهم الثنائي الشيعي وتحديداً حزب الله والتيار الوطني الحر الذي لم يجزم مشاركته، وإن ربطها بجدول اعمال الجلسة.