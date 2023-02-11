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علي صفي الدين أنقذ امرأة وطفلها بعد مرور ١٠٠ ساعة على الزلزال في سوريا

علي صفي الدين أنقذ امرأة وطفلها بعد مرور ١٠٠ ساعة على الزلزال في سوريا

علي صفي الدين من الدفاع المدني اللبناني، سبق وانتشل ابنته متوفاة في حرب تموز كما وأنقذ طفلة من تحت الركام بعد ساعات من إنفجار مرفأ بيروت، وأنقذ امرأة وطفلها السوري بعد مرور ١٠٠ ساعة على الزلزال الذي ضرب سوريا.







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