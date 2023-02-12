صرخات أهالي المفقودين ترتفع وتناشد المعنيين بمواصلة البحث لانقاذهم

صرخات أهالي المفقودين ترتفع وتناشد المعنيين بمواصلة البحث لانقاذهم



فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين اللبنانيين في تركيا جراء الزلزال، لا تزال أعداد هؤلاء غير دقيقة.



السفير اللبناني في تركيا غسان المعلم كشف للـLBCI ان اعداد المفقودين يتراوح حتى الساعة بين ٢٥ و٣٠، متجنباً الافصاح عن ارقام المتوفين.



في المقابل أفادت معلومات الـLBCI بأن اعداد المفقودين تفوق خمسة واربعين شخصاً معظمهم ليس لديهم بيانات في السفارة اللبنانية.



اما بالنسبة لاعداد المتوفين جراء الزلزال فقد وصل الى 6 وأعداد من تم تحديد مكانهم تحت الانقاض فوصل الى ٩.



وعلى المقلب الآخر، ترتفع صرخات أهالي المفقودين وتناشد المعنيين بمواصلة البحث لانقاذهم وانتشالهم من تحت الأنقاض. عائلة محمد المحمد تطالب الاجهزة التركية بعدم التوقف عن عمليات رفع الانقاض اما عائلة الياس الحداد فتطالب الدولة اللبناية بإرسال فريق الى تركيا لإعادة المفقودين.



