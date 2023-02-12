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جلسة تشريعية بجدول أعمال فضفاض وبمقاطعة ٧٦ نائبًا حتى الآن
المؤلف
ندى اندراوس عزيز
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-12 | 13:27
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جلسة تشريعية بجدول أعمال فضفاض وبمقاطعة ٧٦ نائبًا حتى الآن
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جلسة تشريعية بجدول أعمال فضفاض وبمقاطعة ٧٦ نائبًا حتى الآن
جلسة تشريعية بجدول أعمال فضفاض وبمقاطعة ٧٦ نائبًا حتى الآن
تحتاج جلسة تشريع الضرورة التي يفترض البت بها وتحديد موعدها في اجتماع هيئة مكتب المجلس الإثنين إلى نصاب الأكثرية العادية، أي نصاب الـ65 نائبًا، لتلتئم.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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