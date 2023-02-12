أين أصبحت الحريرية السياسية بعد عام على تعليق الحريري العمل السياسي؟

أين أصبحت الحريرية السياسية بعد عام على تعليق الحريري العمل السياسي؟

لم يقدر أحد على وراثة الحريرية السياسية رغم محاولات ضعيفة من داخل البيت وخارجه منذ أن قرر الوريث الشرعي للتيار سعد الحريري في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2022 تعليق العمل السياسي.



ما من شك أن موقفه هذا أضعف الحضور السني ضمن التوازن الوطني، ففقدت الطائفة مدافعًا بارزًا عنها وعن حقوقها.