تصعيد المصارف في إضرابها سيؤثر على كل قطاعات العمل في لبنان

تصعيد المصارف في إضرابها وصولًا إلى الإغلاق التام ووقف التعامل حتى بالصراف الآلي سيؤثر على كل قطاعات العمل في لبنان.مصادر المصارف تؤكد أن هكذا أزمة ستمسح بمعرفة أهمية القطاع المصرفي في البلد ومصادر متابعة تؤكد أنها ورقة ضغط لتمرير قانون الكابيتال كونترول.