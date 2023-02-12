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أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟

أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟

في أزمات الأموال في لبنان، تكشف كلنا إرادة أن الحسابات التي تفوق خمسة ملايين دولار والتي كانت في لبنان قبل الأزمة 92 حساب باتت اليوم 32 حساب.



أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟

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