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المصارف بين مطرقة المواطنين وسندان الإضراب
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-13 | 13:06
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المصارف بين مطرقة المواطنين وسندان الإضراب
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المصارف بين مطرقة المواطنين وسندان الإضراب
الفاتورة الإستهلاكية للمواطن تتأثر بأداء التجار.
وتأثير آخر يطال معيشة المواطن جراء إضراب المصارف، الذي إتخذ أبعاداً قضائية جديدة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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