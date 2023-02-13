ما هي الرسائل التي أبلغها سفراء الدول الخمس لبري وميقاتي؟

الرسائل التي انتظر تبليغها للمسؤولين السياسيين اللبنانيين ببيان بعد اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس، وصلت لعدد من القيادات السياسية بالمباشر.

بين عين التينة والسراي الحكومي تنقّل ممثلو الدول الخمس لنقل مخرجات اللقاء الباريسي، فحضر سفراء كل من فرنسا، الولايات المتحدة، قطر ومصر فيما تمثلت المملكة العربية السعودية بالقائم بالأعمال لتواجد سفيرها في الرياض.