في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟

جويس تعاني من داء الصرع، منذ كانت في الرابعة عشرة من عمرها.



اكتشف اهلها ذلك بعد ما اصيبت بنوبة فجائية.



تعيش جويس حياة طبيعية. حالتها مستقرة نتيجة الدواء الذي تأخذه بشكل منتظم. ولكن الموضوع لم يعد بهذه السهولة.