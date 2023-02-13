أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-13 | 14:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

عندما نرى ألواح الطاقة الشمسية تغطي أسطح المنازل في لبنان، هذا لا يعني فقط انها البديل لفشل خطط السلطة المتعاقبة بتأمين الكهرباء للمواطن. هذا يعني أيضاً كلفة ضخمة بالاستيراد بالدولار. 

الاستيراد عام 2022 تخطى الـ 19 مليار دولار، وكأن البلد بالف خير ..
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الدولار الجمركي

لبنان

LBCI التالي
مقدّمة النشرة المسائيّة 13-02-2023
سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:21

بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:47

رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية في لبنان اليسار راضي لـ"عشرين 30": التكامل بين القطاعين العام والخاص في لبنان في القطاع الصحي جيّد ولكنه بحاجة إلى محاسبة وتضافر للجهود وتوعية أساسية لحقوق وواجبات كل قطاع

LBCI
آخر الأخبار
14:42

أبيض لـ"عشرين 30": كلفة الخدمات في لبنان على سعر الدولار باتت ارخص اليوم ولكن راتب أغلبية المواطنين بالليرة اللبنانية والسياسة الحالية لوزارة الصحة تتمثل بايجاد حلول سريعة لتخفيف تكلفة الاستشفاء مع الحفاظ على جودة الخدمة

LBCI
آخر الأخبار
14:36

أبيض لـ "عشرين 30": النظام الصحي في لبنان ما زال مهدّدًا لكنه صامد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
رياضة
13:58

نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم

LBCI
أخبار دولية
13:52

مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:26

كنوز تراثية وتاريخية في تركيا نالت حصّتها من الزلزال

LBCI
أخبار دولية
2022-12-18

ملكة جمال لبنان تتحضر لمسابقة ملكة جمال العالم تحت إشراف ريما فقيه

LBCI
امن وقضاء
2023-01-27

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية

LBCI
امن وقضاء
2023-01-25

مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
رياضة
13:58

نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم

LBCI
أخبار دولية
13:55

القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة

LBCI
أخبار دولية
13:52

مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج

LBCI
امن وقضاء
13:49

حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

كنوز تراثية وتاريخية في تركيا نالت حصّتها من الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:23

هل تنجحُ أزمة الزلزال في عودة سوريا الى الحضنِ العربي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
12:20

خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
امن وقضاء
10:39

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
منوعات
07:58

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

LBCI
اقتصاد
05:27

اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة