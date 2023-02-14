البصل يبكي المواطنين… بسعره!

بعض إعلانات هدايا عيد الحب هذا العام في لبنان مبكية... والسبب... إرتفاع سعر كيلو البصل بنسبة 7380% منذ تشرين الأول 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.سجل الكيلو 70 ألف ليرة على الأقل في بعض محال الخضار والفاكهة، ووصل إلى 84 ألف ليرة في بعضها الآخر.