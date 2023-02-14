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رحل النائب مخايل ضاهر... وبقيت الفوضى

بترا ابو حيدر المؤلف بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-14 | 13:30
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رحل النائب مخايل ضاهر... وبقيت الفوضى
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رحل النائب مخايل ضاهر... وبقيت الفوضى

رحل النائب مخايل ضاهر... وبقيت الفوضى

مخايل ضاهر أو الفوضى... عبارة تصدرت صحف بيروت في أيلول العام 1988. 

عبارة رسخت حضور النائب والوزير السابق مخايل الضاهر في وجدان اللبنانيين.
 
يومها، وبدفع أميركي، ودعم سوري، تقدم إسم الضاهر كمرشح للرئاسة، بعد إنتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل. 
 
 
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