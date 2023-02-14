لقاء للحريري مع صحافيين وإعلاميين ...ماذا في فحوى اللقاء؟

رأى الرئيس سعد الحريري، خلال لقائه مع الصحافيين والاعلاميين، أن البلد وصل الى هذه الحال نتيجة سوء الادارة، معتبرا أننا لا نحتاج الى عالِم لتوقعها.



ولفت الحريري إلى أن لبنان غني جدا ولكن يجب أن نديره لمصلحة الناس.



واعتبر أن الاشخاص الذين كانوا اليوم في ساحة الشهداء هم ضمانة لبنان ورمز الاعتدال، مشددا على أنه لن يتركهم.