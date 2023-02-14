عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال

"أكياسٌ من جنفيص" فيها علب حليب للأطفال...



وحدها بقيّت ذكرى لعائلة ناصر الهاربة من هول زلزال مدمّر لم يترك حجرًا على حجر.

وعائلة ناصر كانت وصلت على متن نفس الرحلة التي أقلت شقيق الضحية سوزان الأسعد، الذي كان توجه الى تركيا حيث إستلم والعائلة جثمانها شقيقته، وتوجهوا بالجثمان إلى مسقط رأسها في عكار حيث وريت الثرى.