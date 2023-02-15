سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا

علمت الـLBCI أنه سيتم طلب اجتماع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحضره وزير الاقتصاد ووزير الطاقة بمشاركة رئيس تجمع شركات النفط مارون الشماس ليحل مسألة جداول المحروقات ولا تسكير حتى الساعة لمحطات المحروقات.

ويواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقد بلغ 76 الف ليرة للشراء و75 الف ليرة للمبيع.



هذا الارتفاع يؤثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات ومنها قطاع المحروقات اذ طالبت نقابة اصحاب المحطات في لبنان بإصدار جدول تركيب اسعار بالدولار.