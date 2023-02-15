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اضراب المصارف مستمر

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-15 | 07:59
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اضراب المصارف مستمر
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اضراب المصارف مستمر

ماذا في التفاصيل؟

في الازمات، إضرب المصارف مستمر.

فماذا في آخر التفاصيل؟
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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