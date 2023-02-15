كيف يعيش موظف القطاع العام في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار؟

كيف يعيش موظف القطاع العام في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار؟

سجلت الليرة اللبنانية تدهورًا قياسيًا جديدًا إذ تخطت عتبة الـ75 ألفًا أمام الدولار في السوق السوداء، ما انعكس ارتفاعًا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.



وعلى وقع إرتفاع الأسعار، باتت رواتب القطاع العام في حال سيئة جدًا.