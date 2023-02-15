أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإضراب الجزئي للمصارف مستمر

بسام أبو زيد المؤلف بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-15 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإضراب الجزئي للمصارف مستمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الإضراب الجزئي للمصارف مستمر

الإضراب الجزئي للمصارف مستمر

أزمة جديدة في الحصول على مبالغ نقدية كبيرة تتمثل في إضراب المصارف. 

المصارف باقية على الإضراب الجزئي بعد ما نجحت الإتصالات بتفادي الإضراب التام. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الإضراب

المصارف

LBCI التالي
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:42

الان عون لـ "حوار المرحلة": هناك فجوة مالية كبيرة وهناك من يحاول تخليص الدولة من ديونها على حساب المودعين والمصارف

LBCI
آخر الأخبار
15:28

الان عون لـ "حوار المرحلة": هناك جزء من الأموال "طار" بسبب الفساد والسرقة وجزء آخر بسبب الهدر ولا حل الا بالاصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
15:23

الان عون لـ "حوار المرحلة": العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله غير مقطوعة

LBCI
آخر الأخبار
15:20

الان عون لـ "حوار المرحلة": المجتمع الدولي يهمه كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة وهناك عناصر حل داخلية وخارجية يجب أن تكتمل مع اصلاح العلاقة مع الخليج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مسرحيةُ ورد وياسمين.. اكثرُ من رسالةٍ في عرضٍ واحد

LBCI
رياضة
13:47

باريس سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دوري الأبطال

LBCI
أخبار دولية
13:44

في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا

LBCI
أخبار دولية
13:39

في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-10

هل مباني لبنان تقاوم الزلازل؟.. رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أضرار الزلازل يطمئن

LBCI
رياضة
09:56

للمرة الأولى...السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-12

مصلحة تسجيل السيارات والآليات تعلن فتح أبوابها في هذه الايام..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-08

المصارف تحذر: الإجراءات القضائية ستؤدي إلى إفلاسنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مسرحيةُ ورد وياسمين.. اكثرُ من رسالةٍ في عرضٍ واحد

LBCI
رياضة
13:47

باريس سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دوري الأبطال

LBCI
أخبار دولية
13:44

في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا

LBCI
أخبار دولية
13:39

في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام

LBCI
أخبار لبنان
13:30

قاسم: إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيتأخر إنتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في الدولة المتحللة... شغور الفئة الأولى كارثي والآتي أعظم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تلميذ في المدرسة وتلميذ وضعه إضراب الأساتذة في المنزل... فماذا عن مصير الإمتحانات الرسمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الإضراب الجزئي للمصارف مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ملف الدولار وتسعيرة المحروقات يتفاعل... والخلاصة: لا إغلاق للمحطات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:00

العثور على جثة الياس حداد في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
09:07

سعر جديد لربطة الخبز..

LBCI
اقتصاد
02:15

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...

LBCI
امن وقضاء
09:11

أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع...

LBCI
حال الطقس
00:06

مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟

LBCI
أمن وقضاء
04:11

سلبا امرأة حقيبتها... وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما

LBCI
فنّ
05:52

جورج وسوف يهدي أغنيته لروح ابنه وديع: "ما خطرش يوم عالبال تسبقني وأمشي وراك"

LBCI
صحف اليوم
23:54

هل يدوم مكوث الحريري في لبنان؟ (الشرق الاوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة